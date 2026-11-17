Суд в Обнинске вынес приговор директору сетевого магазина. Женщину признали виновной в присвоении более миллиона рублей. Деньги были в её распоряжении по работе — она воспользовалась своим служебным положением, чтобы их похитить.

В суде женщина полностью признала вину и сказала, что раскаивается. Суд учёл и смягчающие обстоятельства — она помогала следствию, у неё двое несовершеннолетних детей и есть проблемы со здоровьем, — и отягчающие: раньше её уже судили за похожие преступления, а ущерб она так и не возместила.

В итоге суд назначил наказание — 3 года в колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу — его можно обжаловать, рассказали в областном суде.