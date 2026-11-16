В одном из крупных магазинов Обнинска две женщины пытались вынести товары без оплаты. Одна складывала покупки в тележку, а вторая прятала дорогой товар — алкоголь, мясо и рыбу — в непрозрачные пакеты.

На кассе одна из них осталась расплачиваться, а вторая попыталась уйти с неоплаченными вещами. Сотрудники магазина заметили это по камерам и нажали тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы задержали подозреваемую. В пакетах нашли украденного товара больше чем на 20 000 рублей.

Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства.