В Обнинске росгвардейцы задержали женщину за кражу из гипермаркета
В одном из крупных магазинов Обнинска две женщины пытались вынести товары без оплаты. Одна складывала покупки в тележку, а вторая прятала дорогой товар — алкоголь, мясо и рыбу — в непрозрачные пакеты.
На кассе одна из них осталась расплачиваться, а вторая попыталась уйти с неоплаченными вещами. Сотрудники магазина заметили это по камерам и нажали тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы задержали подозреваемую. В пакетах нашли украденного товара больше чем на 20 000 рублей.
Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства.
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