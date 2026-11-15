Малоярославецкий «ДеМеТон» выступил на финале музыкального проекта в Музее Чайковского

Фото: Глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов.

Детский духовой оркестр «ДеМеТон» из Малоярославецкой детской школы искусств принял участие в музыкально-просветительском проекте «От Победы к наследию». Об этом рассказал глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов.

Проект стартовал в мае 2026 года. За эти месяцы ребята выступали на главных праздничных площадках в памятные даты. Через музыку они сохраняют память о прошлом и передают её следующим поколениям.

В Музее П. И. Чайковского 14 ноября прошло финальное мероприятие проекта. В рамках церемонии презентовали песню «Посвящение оркестрам». Также показали документальный фильм о проекте и наградили участников.

Заслуженные награды Президента Ассоциации «Духовое общество им. Валерия Халилова» М. А. Брызгалова получил бессменный руководитель оркестра Владимир Куликов.

- Такая высокая оценка того труда, который вкладывают преподаватели, учащиеся и родители, доказывают, что музыка действительно объединяет поколения. Мы будем продолжать, – отмечает Вячеслав Парфёнов.