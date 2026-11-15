+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Малоярославецкий «ДеМеТон» выступил на финале музыкального проекта в Музее Чайковского
Новость дня Обнинск

Малоярославецкий «ДеМеТон» выступил на финале музыкального проекта в Музее Чайковского

Владимир Андреев
15.11, 16:53
0 676
Фото: Глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Детский духовой оркестр «ДеМеТон» из Малоярославецкой детской школы искусств принял участие в музыкально-просветительском проекте «От Победы к наследию». Об этом рассказал глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов.

Проект стартовал в мае 2026 года. За эти месяцы ребята выступали на главных праздничных площадках в памятные даты. Через музыку они сохраняют память о прошлом и передают её следующим поколениям.

В Музее П. И. Чайковского 14 ноября прошло финальное мероприятие проекта. В рамках церемонии презентовали песню «Посвящение оркестрам». Также показали документальный фильм о проекте и наградили участников.

Заслуженные награды Президента Ассоциации «Духовое общество им. Валерия Халилова» М. А. Брызгалова получил бессменный руководитель оркестра Владимир Куликов.

- Такая высокая оценка того труда, который вкладывают преподаватели, учащиеся и родители, доказывают, что музыка действительно объединяет поколения. Мы будем продолжать, – отмечает Вячеслав Парфёнов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjIzakVubkx0bk9DdE9QTFVUd1RvZ1E9PSIsInZhbHVlIjoialRENVpjcTdYZGgvZzdIcjJJbEJqRXZXeWNlSkVWd2pLQ2NhRENOamIvNlRMdjlmZ1JKektwUm1qOXNBMzBkM2dKWTg4RFZjVjE2eXp4a3NrVzZha042cU0raDVDZk1IYTdrdnUwQXBuN1pOSXZLK3BQZkdXKzhGNjFBb2FxanZYOW1vaTRuOXUzZDVWUmQ2VmdKbnZObU5kTzdySE5kRVpTR3hwVk5YcDY0U013MERPYlY1dWdsNytKaitsTEloaWN2aG15bWg3V1huWHF5d0lTbFFLTjZjREQwOXo4YUdiNy9XZXc1RFFkZ0ovbzdheWlkVGN3ZWlmM3NjT3ZMTUczRTgrcVpGTHhxZUoveExWcG5qYW5GeWpEYnNwWEg0OE11YnVnUTBDMVN2VXYvTW9HWnUyZHFnVGk2WkV6blFGSU1sRUprV2FQZGFlR1E5Y3g1eFBxQ1hVSnZia3JlOEhPc21SZGxxMjgyOEtZY0FtYkRxMk9RTzM1RjRSMGJ1eXhlSjBMV1cyZnZ5Y1FCM1l3M3BKb1EzSlYxWkUwRjZNa1IyTjdTUGZBTS8xc0l0NkV6eXZoSnIzbkVGODJDViIsIm1hYyI6IjNkMzY4ZjIzNTU2ZjU5NGFjZGQzMzEwOGJjYmJlMWJmNGQxMTQ2MDEwNjI4YWIyMzY0OGQzMTBlMGJkOWRkMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFWY2tMRURMR2piNHB2dlllKzdIUXc9PSIsInZhbHVlIjoieU1ZRFFWODJsb0RndEN0R3RVbWVwWVYyU2ZWcXhraU5tbWZ5K1JMdEtYL2IvZTUyRlVzb2lZSU95NVpXRWlVNmZKYjlhOEZuL3BCeDAyanNYOGJ5NUdudUFPK3hxc0VaTVZYQ2NQMG9GdE0zSGs0QUNuaUlOR2htbmpHbGdIbWxaektpMnFQYmFNVDd6VzFnTzZ2cUh6UDR1NW9rOFV2UEFsUGhOZ3NzTVZOOUNhd0NpMzBYUm5va1VFR1NlQldURkZMZGhqVVNrY1pXQUNBNFI0NW80OU1SZDZteTlEcitJT2JtbFRFU00wUkhPVTdrVzRQbG5MaXhLSXd0RkhuZzU2TGZwcTNtbk1jZGd1ekU4aWFUdEdtRitaSHdGS0Q4czlkVHVsbVY2S1RIcjM1SHBBT2J6bU5RK21kbktRVFJFMGNCaFI2b0IvZFZ6VUREWk1qbGdPZUg2RVBueGw2N2tDbHhnNFlDclp4NFc1UWV4VnIrdUZDMk5KWkh5WXdadzU2RG5RVllkV1pNNTVNdEdUMUMyTDIxaDc2aGk4SzNkM3IwYmdNaS9jcTBhWkNuMmx3YnVUaEhjbUNDUU5SOS8vR01MQ1RUaTdnTERGWXlIZmpDcStUWEgxWUtnVTBWZEovR2pETWZZWXdNYTNNRm9yUDhBaVNST09FcDI5OElPUEs2ZXRNVTdoVHA0Q0g5V0ZWRURvYU5KZnFhVnM3N0cyRkJGcnZ6YlMzUG1QTFEvREZrRmI3WW5YbTZrK1o1dU4zTEFKSHEya3ZWeVFoRFcwcS9odXBhaHZoNnQrc0RGbGNXWkozZ2hUZlNMWWlIQXR3RzZ5MmFaZkpoK3Q1QyIsIm1hYyI6IjQ0MGY3YzRlYmRjYzQ5NjYzZjhhNjkxNGFhNWI1OGVhZGJhMDBhYjQ2MjJmMzBhNjA1YjVkMGEwZTdjYWIwOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+