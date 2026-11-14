Сильный дождь проверил ливневку Репинского оврага в Обнинске
Большое количество осадков выпало в городе в ночь на субботу, 14 ноября.
Глава Обнинска Стефан Перевалов утром выехал к Репинскому оврагу, где ведется благоустройство.
По его словам, ливневка выдержала испытание.
На прошлой неделе сообщалось, что Репинский овраг готов на 82%. Сроки открытия зоны отдыха пока не называются.
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