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Обнинск

В Обнинске займутся заброшенными зданиями на улице Пирогова

Дмитрий Ивьев
13.11, 11:28
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В последнее время город вел переговоры с собственником, чтобы навести в этой исторической части города порядок.

- И сегодня - важное событие, - рассказал 13 ноября глава Обнинска Стефан Перевалов. - ДОМРФ выставил имущественный комплекс на торги. Здесь планируется строительство новых зданий и объектов благоустройства. Важно, что в документации учтены наши пожелания к сохранению исторического облика город. И пожелания архитекторов. 

Сейчас строителей приглашают к участию в реализации проекта.

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