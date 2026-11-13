В Обнинске займутся заброшенными зданиями на улице Пирогова

В последнее время город вел переговоры с собственником, чтобы навести в этой исторической части города порядок.

- И сегодня - важное событие, - рассказал 13 ноября глава Обнинска Стефан Перевалов. - ДОМРФ выставил имущественный комплекс на торги. Здесь планируется строительство новых зданий и объектов благоустройства. Важно, что в документации учтены наши пожелания к сохранению исторического облика город. И пожелания архитекторов.

Сейчас строителей приглашают к участию в реализации проекта.