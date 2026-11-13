В Обнинске сбившему ребенка на тротуаре мужчине грозит два года колонии
Завершилось расследование уголовного дела, которое возбудили в конце августа.
Тогда на тротуаре у дома №3 на улице Белкинской 37-летний мужчина ехал на моноколесе и сбил семилетнего мальчика.
У ребенка зафиксировали тяжелые травмы.
По уголовной статье виновнику грозит до двух лет колонии.
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