В Белоусово вандалы сожгли контейнеры

В четверг, 12 ноября, об инциденте рассказали в администрации округа:

- В городе Белоусово неизвестные сожгли мусорные контейнеры на одной из площадок. Коммунальные службы оперативно отреагировали: на месте сгоревших баков уже установлены новые, площадка приведена в порядок.

Там призвали жителей бережно относится к городскому имуществу.