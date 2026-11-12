В Белоусово вандалы сожгли контейнеры
В четверг, 12 ноября, об инциденте рассказали в администрации округа:
- В городе Белоусово неизвестные сожгли мусорные контейнеры на одной из площадок. Коммунальные службы оперативно отреагировали: на месте сгоревших баков уже установлены новые, площадка приведена в порядок.
Там призвали жителей бережно относится к городскому имуществу.
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