В Обнинске рассказали о прогрессе в создании наукоградских маршрутов
От Солнечной долины готовность маршрута составляет 87%, сообщил 12 ноября глава города Стефан Перевалов.
- Сейчас монтируют мост. Следом приступят к строительству второго, - пояснил он.
У пляжа готовность объекта дошла до 63%.
- Прокладывают дорожки от парковки. Готовят основание для башни, - рассказал Перевалов.
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