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Обнинск

В Обнинске рассказали о прогрессе в создании наукоградских маршрутов

Дмитрий Ивьев
12.11, 12:30
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От Солнечной долины готовность маршрута составляет 87%, сообщил 12 ноября глава города Стефан Перевалов.

- Сейчас монтируют мост. Следом приступят к строительству второго, - пояснил он.

У пляжа готовность объекта дошла до 63%.

- Прокладывают дорожки от парковки. Готовят основание для башни, - рассказал Перевалов.

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