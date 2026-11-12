В Обнинске завершили ремонт дороги на улице Энгельса
Глава города Стефан Перевалов сообщил, что работы приняты.
На части улицы Энгельса появилось новое дорожное покрытие.
- На противоположной стороне ремонт планируется провести в следующем году, - рассказали в администрации города. - По вопросу Энгельса, 15В идут судебные разбирательства с собственником.
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