В Обнинске завершили ремонт дороги на улице Энгельса

Глава города Стефан Перевалов сообщил, что работы приняты.

На части улицы Энгельса появилось новое дорожное покрытие.

- На противоположной стороне ремонт планируется провести в следующем году, - рассказали в администрации города. - По вопросу Энгельса, 15В идут судебные разбирательства с собственником.