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Обнинск

В Обнинске завершили ремонт дороги на улице Энгельса

Дмитрий Ивьев
12.11, 11:59
0 717
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Глава города Стефан Перевалов сообщил, что работы приняты.

На части улицы Энгельса появилось новое дорожное покрытие.

- На противоположной стороне ремонт планируется провести в следующем году, - рассказали в администрации города. - По вопросу Энгельса, 15В идут судебные разбирательства с собственником.

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