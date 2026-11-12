Жительница Обнинска попалась с поддельными правами

В Обнинске будут судить женщину за поддельное водительское удостоверение.

Она захотела получить права и нашла в интернете объявление об «онлайн-обучении» в автошколе из другого региона. Потом ей прислали документ через транспортную компанию. По её словам, машиной она не пользовалась, так как у неё просто не было автомобиля. Но когда она решила поменять права из-за смены фамилии и принесла документ в ГАИ, всё вскрылось.

Оказалось, что удостоверение было выдано на имя другого человека, да и внешне заметно, что оно поддельное. Это подтвердила экспертиза. Теперь дело передали в суд.