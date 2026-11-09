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Обнинск

В Обнинске водитель «Лексуса» сбил собаку и уехал

Дмитрий Ивьев
09.11, 13:46
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В феврале в Обнинске водитель на «Лексусе» сбил цвергпинчера, собака погибла, рассказали 9 ноября в областном суде. После этого мужчина уехал с места происшествия, хотя по правилам так делать нельзя.

Мировой судья признал водителя виновным и лишил его прав на год. Автомобилист обжаловал решение, но Калужский областной суд не стал его отменять. В суде посчитали, что доказательств вины достаточно, а доводы водителя не опровергают факты.

Теперь решение вступило в законную силу.

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