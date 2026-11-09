В Обнинске суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику почти 800 тысяч рублей

Бывший работник обнинской компании не получил положенные выплаты после увольнения. Ему не отдали зарплату, выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Общая сумма долга составила 796 371 рубль. Мужчина пытался решить вопрос до суда, но работодатель не отреагировал на претензию.

Суд встал на сторону сотрудника: по закону при увольнении все деньги должны выплатить вовремя. В итоге с работодателя взыскали долг по зарплате, компенсацию за отпуск и проценты за задержку выплат.

Решение пока не вступило в силу, рассказали 9 ноября в областном суде.