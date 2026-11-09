+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику почти 800 тысяч рублей
Обнинск

В Обнинске суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику почти 800 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
09.11, 13:16
0 522
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Бывший работник обнинской компании не получил положенные выплаты после увольнения. Ему не отдали зарплату, выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Общая сумма долга составила 796 371 рубль. Мужчина пытался решить вопрос до суда, но работодатель не отреагировал на претензию.

Суд встал на сторону сотрудника: по закону при увольнении все деньги должны выплатить вовремя. В итоге с работодателя взыскали долг по зарплате, компенсацию за отпуск и проценты за задержку выплат.

Решение пока не вступило в силу, рассказали 9 ноября в областном суде.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
50%
50%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImsrSWJJNUpBZ3ZDRXl3YmxCQnJmQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiSFFhYkI4c3FTRVpyREd4Qjg0dG5DNWNoV1I4NXRXNW9sS2luaVpsSnVxaU9pMFVaYVZkT2hkd0hLWnA4cG00MmhpOVNCSDQrRWhFUmFaeTBTK1dGd3FqQ2k5L3FaOTVOa1BaVmM5SEQrYk9ZQlA0WUkxUjFnVXJ3RkY0ak16Vmlhd1ZkRU5zNmgwbnBZOFdsOFNyaEYxUi9wMXpmNGhuQlJJZlNEMlhHN050ekdrUTl2WHFRN1lXa3ZyRWlBcnVKSGltTEpYZyt0RnpFQU5ybXl5dnZkZFVQUEorZzdxNHVqazk2KzBuM3k2NmQyUytnR2xzQXNVc2pHZ3VtZ1lyT3dEOWpYdTRVS0s0d1RyMDJiTXZ2MmdqYmVkcm01SEQwbmw4ZkdiK2ZUVnlHTTZJMXVuTktzNW53T3pUc0xvNWZCRm5TTEw3dVYrOGZGamV1aG5nSkovTHdqZ05aTDhNMlNaSFphN1NNN3ZWaStHVWs1SmFOcDRnYzNqSTFGZnowVk9YdEdJR1NxNGhuVGJOLzU3OTQzYnhMOThlOTBBNlZGTjErSGNzUHhjVXhaaWRhakJKTmZDWXFmbGtWQUxLViIsIm1hYyI6IjAwOWM5ZTFmNDRkNjdkZjgzZTVkYWQ2MjQ4YmI1YjE4MmI4NTA3ZTllNDIwOWNlNzE3ZWQ4NmVhNjEwNTg3YjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFyVFY5Z2QzdStrYk5XWCtlS0M3SFE9PSIsInZhbHVlIjoiK2hKWk5tZ1JsWHhtR3EzYzd6NDZ0WDBja1Z3UkhTTUpKd1lVVmlmaWxaTFNBZ1FoaHZoTmsrcVIzZGhuNlduemVMbXVhZ2RlOXBaZkg0SHRkekFOV1prNzY3WllGK1BTaTZEa3dIdktaaXlxRGdhRkpqK3pFNXpGai9ya1dEWWZBSG05eVRrM3hEZ29wVC9IMDZHd3cxVVozbi96b21tVVJKeEVIK0RmTldoM2pPWWJ4ZlRUWUdzMlc4SFhYdDdNQ2l4dGNFSWZnQy9rTE1pVHNQdDlVRGxaelNxS1NQS2tVRHltRCtReEYvdklJNnZNVUtnNVVaTWtkVXN3VVlzZEhNS01JaHlYZVhyeGdBNGhTclMyYVVVNXA1R3cvY0xsR0dhVkpBZ280VW85K3Vsbndlajg3aTE1clp5aHo3cG8vaE51VWlqeGZoUXhDOFBHQjFZSkswL3RmU2drUG9MeFBjbGoyZ1ZFMGwzVGJkZllHUTlETkRoT0NHY3I1R1NsTnUwR2lvQXE3MTlIR2FrK05jeFVYNUwvRlo2OURRbWFsY2NFSkpNc3BnOGVKTUI0YnBkRnVVaWFMQllXUmNHU3RPQ041TFVYSGhoS1ZheE84RlJKbkVjSHRva0liSGJIK1lWVGhBQzFMMDQwdWhyRUpDdVpvUWIwRjBRRis4TnFVZTFiWExnaUpVSzJ0K1F2RnFJWVJWeW1kaWJGNlkxYUxpdnU5N1pXU1JhMy9iRkZVSSt3VkpvYnN4R1kzWGdwYWxkeVFYak54K2hoT3B2aFROWUozckpKNUw1Q0VSSUpCOFdzbDIyMkJJYm5TNTk1NkJRQTF6M3JCR1E2Rkg1SyIsIm1hYyI6IjA1ZTUwZmY5NzQyZjIzYWRlZjMyYjk1ZTNlZWM5YTBkMGMxNTI3NTcyYjg5MzhjNmU0ZDhkNDg3MDE0NmFmY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+