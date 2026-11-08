Опубликован график ремонта дорог Обнинска на следующей неделе

В субботу, 8 ноября, МБУ «Благоустройство» опубликовало график ямочного ремонта на предстоящую неделю.

С 9 по 15 ноября определен фронт работ согласно плану ниже.

Правда в ведомстве предупредили, что график могут изменить из-за погодных условий или непредвиденных ситуаций.