Опубликован график ремонта дорог Обнинска на следующей неделе
В субботу, 8 ноября, МБУ «Благоустройство» опубликовало график ямочного ремонта на предстоящую неделю.
С 9 по 15 ноября определен фронт работ согласно плану ниже.
Правда в ведомстве предупредили, что график могут изменить из-за погодных условий или непредвиденных ситуаций.
- В понедельник, 9 ноября, дорожники продолжат работы на тротуаре у дома 210 на проспекте Ленина.
- Во вторник, 10 ноября, бригады будут устранять ямы на улицах Маркса, Красных Зорь и Жукова.
- В среду, 11 ноября, снова займутся участками на улице Маркса.
- В четверг, 12 ноября, ремонт пройдет на улицах Белкинской и Гагарина.
- В пятницу, 13 ноября, работы запланированы на улице Комарова.
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