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Опубликован график ремонта дорог Обнинска на следующей неделе

08.11, 14:15
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В субботу, 8 ноября, МБУ «Благоустройство» опубликовало график ямочного ремонта на предстоящую неделю.

С 9 по 15 ноября определен фронт работ согласно плану ниже.

Правда в ведомстве предупредили, что график могут изменить из-за погодных условий или непредвиденных ситуаций.

  • В понедельник, 9 ноября, дорожники продолжат работы на тротуаре у дома 210 на проспекте Ленина.
  • Во вторник, 10 ноября, бригады будут устранять ямы на улицах Маркса, Красных Зорь и Жукова.
  • В среду, 11 ноября, снова займутся участками на улице Маркса.
  • В четверг, 12 ноября, ремонт пройдет на улицах Белкинской и Гагарина.
  • В пятницу, 13 ноября, работы запланированы на улице Комарова.

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