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Новость дня Обнинск

Транспортный коллапс в Обнинске: люди по два часа стоят в пробках

Дмитрий Ивьев
05.11, 20:50
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На днях «Автодор» объявил, что досрочно собирается завершить работы по реконструкции Киевской трассы и открыть федеральную дорогу до конца года. Одновременно с этим в районе Обнинска начали скапливаться огромные пробки.

Из-за изменения схемы движения проезд в сторону Белоусово и других частей Жуковского района существенно затруднен.

Страдают и водители машин, и пассажиры общественного транспорта.

Обнинский муниципальный перевозчик на днях комментировал, то не может повлиять на ситуацию с пробками, поэтому автобусы ходят с опозданием.

- Автобуса №8 не было целых два часа, - рассказали очевидцы 5 ноября. - В результате люди не помещаются в переполненный автобус. Диспетчерская служба Обнинска игнорирует жалобы пассажиров, ссылаясь на пробки.

Люди обращаются к чиновникам в соцсетях:

- Помогите решить ситуацию на Киевском шоссе. В связи с последним изменением схемы движения в районе Доброго стало совсем невозможно добраться из Обнинска до Жукова, дорога занимает 2 часа! В прошлый раз, когда был подобный автомобильный коллапс, именно вмешательство администрации помогло быстро разрешить проблему.

Пока от чиновников внятных ответов и указания сроков перекрытия не поступало.

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