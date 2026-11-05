В Обнинске руководитель предприятия скрыл почти 6 миллионов рублей от налоговой
Речь идёт о компании, которая выпускает промышленное холодильное и вентиляционное оборудование.
Из-за неуплаты налогов счета фирмы заблокировали, чтобы принудительно взыскать долг. Но руководитель нашёл способ обойти это: он проводил расчёты с партнёрами в обход счетов компании. Так ему удалось спрятать почти 6 миллионов рублей — и налоговая не смогла забрать эти деньги в счёт долга, рассказали 5 ноября в Следственном комитете.
Преступление выявили сотрудники налоговой службы и полиции. Сейчас следователи разбираются в деталях дела и собирают доказательства.
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