+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске руководитель предприятия скрыл почти 6 миллионов рублей от налоговой
Новость дня Обнинск

В Обнинске руководитель предприятия скрыл почти 6 миллионов рублей от налоговой

Дмитрий Ивьев
05.11, 14:14
0 234
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Речь идёт о компании, которая выпускает промышленное холодильное и вентиляционное оборудование.

Из-за неуплаты налогов счета фирмы заблокировали, чтобы принудительно взыскать долг. Но руководитель нашёл способ обойти это: он проводил расчёты с партнёрами в обход счетов компании. Так ему удалось спрятать почти 6 миллионов рублей — и налоговая не смогла забрать эти деньги в счёт долга, рассказали 5 ноября в Следственном комитете.

Преступление выявили сотрудники налоговой службы и полиции. Сейчас следователи разбираются в деталях дела и собирают доказательства.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imp6cWR4WDhnTmNzL3RSb21JQXpWblE9PSIsInZhbHVlIjoiblg3azFKaE5RZk9GQWN0RDg3WnNUKzZBZ0JmL3NvSjlCN3JXMUFZRWxQZFF5RXpMVTlrSmoxaTRjY2lJVkNybnBqemlabXVLd0dxTjRvZUE2Mjh0cCtjOFB0d29QaEgrWkRNNmdJOVRnVHkrajhZaTROSVcrbnc2bEUvSmtFTkltVkJ2N2ZONWNqTitYTlh4T2ZYOGczaHdxaHZQK2hlZzkrWkxydTEyNEorcHRnbEdRMWw4ZHBLUjNZZjdEd2JDNkN0TjdZdllIK0FJVm5SODRZaXFSbG41RTBaSi83RlNRcVZZK2xqcVdwb1ZiWlNEeXNNcGMwM1NsS1NZZ2RKWUViR3dOUENJRHUrd2xaSm5EVHgxeW16aHAyUUg2b3VLWG5ZY3dCcS9QU3lRVzBFMUE4MUc0aFU1c1RCRk5reEhVa0NVaGloRlpBanNDRmk0WTU2SUkxMm9yenkzeE1WeEhMb3FFNC9OQUFqYUpGZzJoZ3JRdXZrQVRxSURPVHJON2RMV1BWcW9wMm9VLzNtM3dkM3FpNktnMytMSWVLUVhmVUZYeGVUZ09sSGZ0RS92R1FJNVVuNUMxQlNXMGdIRiIsIm1hYyI6IjNkNzBjNDg2MmNiMTA0NDZiMzBmY2Q4NjY0OGYwZGQyNTcxNjU3YTdmYThjMjI0MTYxMThiMTU4ZTFjOTQ3OTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBwK2lGMDhVN2RIelhFR1NuRjJsK1E9PSIsInZhbHVlIjoiekJuSGVtNUtmRkNOZ2FYV25mYjRnc3I4NW9ZWTRCOUNINFF2S3ppRFpKNjEvUEdXVm5VWTBDRjBVTlBpd0dOVTVaYWhORmcyOFlJZG5CNUhQNDFvdkt3MlNHNU96OHE5ZVdqSDl3VHY1VldtV1R2UU1qdWRhb0ZvWTVpZWo2SnhHT3BMbXN1ZWRuajJwU2NzUXFxUzdCaTFXcnJ6QnA4ZUc4MkdMeUdoNmxQT3hWZkozK3hDd2RQc0J1VXB6Tnd3VmduazdLY0ZGZm1NQTRyekY3OEdsdmoxWFJZeU5Id3dWUmIvMGtERUxtM210a1NQYWJxS2NSdW1scFVhb3lEN0swOUkxblNzRElWTkZHK2ErQndNaDFTdUdrUlBRKzVkRFZxWSt5VDhRRmNmYXNOb21tVmIxeGk5ZE5jZ1ZCcEJndXVuR1MxR2JCUDBDdXdHSlVoZVN6dEZtdGp0L1FvNXdNVlhSSEloT2FsR3pYbFUwZ3NjeVIyQllXZFlSSEkzd3V3ZlBDQ3h5UEdjSURtV2l5RnBYM3I4TmRoaGlDeTZyS001SFcrejd6a09nVDlESjY4OWFBTWYxV2hFR1E5Y29Sa0djWVFtR0lEVFFmUU94Q2krNzdEVFliY3F5SnJlZlJLK21IMGY4SFlPakROcXpmakxCcGd3TUVCa0ZtVFZPTWxKd3luTEVMbWRhNTZVT2NYQVFpRlA4bElmTFd1QlFmbytjeHZaallBVUVqbklwVWo1SDB0K1JKZ2ozM1YwV0hkdy9kOFo3WDFsb3dTSEtpL3NxWTkyVGhiWDJHYzh0bXpJKzNUb3QvQVBGYWU4VktnWGpTY1VudjFNTGdxUyIsIm1hYyI6ImRjMDk1YjA5ZTY2NDRkNDcyZjNlY2JmOWRlY2Q3NGJjYTQ5YjcyZTU0Y2QzMjkzODViOWRhM2M0MGYwOGY4ZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+