В Обнинске расширят парковки на проспекте Ленина

ТОС «Зайцево» готовит заявки на 2027 год. Там побывал глава города Стефан Перевалов.

- В этом году на территории выполнили ремонт проездов по проспекту Ленина, 207 и 209, - рассказали 5 ноября в администрации города. - В 2027 году жители хотят расширить парковки, потому что имеющиеся часто бывают загружены посетителями спортивных объектов, расположенных в этом районе.

Рассматривается вариант установки экопарковок.