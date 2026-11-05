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Обнинск

В Обнинске расширят парковки на проспекте Ленина

Дмитрий Ивьев
05.11, 12:56
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ТОС «Зайцево» готовит заявки на 2027 год. Там побывал глава города Стефан Перевалов.

- В этом году на территории выполнили ремонт проездов по проспекту Ленина, 207 и 209, - рассказали 5 ноября в администрации города. - В 2027 году жители хотят расширить парковки, потому что имеющиеся часто бывают загружены посетителями спортивных объектов, расположенных в этом районе.

Рассматривается вариант установки экопарковок.

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