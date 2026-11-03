В Обнинске обустроят подход к остановке
Работы запланированы в Заовражье.
Подробности 3 ноября рассказали в городском Собрании:
- В этом году здесь были выполнены работы по устройству тротуаров между улицами Поленова и Глазанова и до улицы Борисоглебской. На будущий год намечено создать благоустроенный пешеходный спуск рядом с автобусной остановкой. Сейчас здесь земляной склон, который после дождя превращается в скользкую грязь. План принят в работу.
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