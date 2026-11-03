В Боровске мужчина убил знакомого, который не дал ему в долг денег
Во вторник, 3 ноября, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Боровска.
В октябре он пришёл на работу к своему знакомому и попросил денег. Тот отказался давать в долг. Тогда житель Боровска ударил знакомого по голове металлической трубой. Травмы оказались смертельными.
Убийца забрал телефон и банковскую карту, с которой потом перевел себе 100 тысяч рублей.
Теперь подозреваемому грозит до 15 лет колонии.
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