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Новость дня Обнинск

В Боровске мужчина убил знакомого, который не дал ему в долг денег

Дмитрий Ивьев
03.11, 09:29
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Во вторник, 3 ноября, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Боровска.

В октябре он пришёл на работу к своему знакомому и попросил денег. Тот отказался давать в долг. Тогда житель Боровска ударил знакомого по голове металлической трубой. Травмы оказались смертельными.

Убийца забрал телефон и банковскую карту, с которой потом перевел себе 100 тысяч рублей.

Теперь подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

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