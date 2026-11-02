В Боровском районе мужчину будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев
52-летний житель Балабаново за деньги оформлял временную регистрацию для иностранцев — при этом никто из них там не жил.
По данным правоохранителей, с апреля 2025 года по июль 2026 года он так «поселил» 42 человека.
Прокуратура Боровского района утвердила обвинение и передала дело в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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