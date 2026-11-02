В Обнинске открыли новую спортивную площадку на улице Курчатова

У дома №25/2 появились поле для мини-футбола и стритбольные кольца.

- Четыре проекта из Обнинска в этом году стали победителями конкурса «Лучшая муниципальная практика», - прокомментировали 2 ноября глава города Стефан Перевалов. - На их реализацию областное правительство выделило нам средства. И вот результат.