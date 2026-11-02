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Обнинск

В Обнинске открыли новую спортивную площадку на улице Курчатова

Дмитрий Ивьев
02.11, 11:42
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У дома №25/2 появились поле для мини-футбола и стритбольные кольца.

- Четыре проекта из Обнинска в этом году стали победителями конкурса «Лучшая муниципальная практика», - прокомментировали 2 ноября глава города Стефан Перевалов. - На их реализацию областное правительство выделило нам средства. И вот результат.

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