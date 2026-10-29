В Белоусово сотрудникам пункта выдачи после жалоб оформили трудовые договоры
Прокуратура выяснила, что с августа двое работников пункта выдачи заказов трудились без официального оформления. Люди оставались без положенных социальных гарантий.
После вмешательства прокуратуры с сотрудниками наконец заключили трудовые договоры.
Кроме того, работодателя привлекли к административной ответственности за то, что он уклонялся от оформления документов.
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