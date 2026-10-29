+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Белоусово сотрудникам пункта выдачи после жалоб оформили трудовые договоры
Обнинск

В Белоусово сотрудникам пункта выдачи после жалоб оформили трудовые договоры

Дмитрий Ивьев
29.10, 14:28
0 253
Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Прокуратура выяснила, что с августа двое работников пункта выдачи заказов трудились без официального оформления. Люди оставались без положенных социальных гарантий.

После вмешательства прокуратуры с сотрудниками наконец заключили трудовые договоры.

Кроме того, работодателя привлекли к административной ответственности за то, что он уклонялся от оформления документов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InltN3gzVWJ0NTNiZThoMm1rV2o5c2c9PSIsInZhbHVlIjoiSVg0Z1B6TXZyRUpGS1FxVTlNeWtQR2Fza2k5UVlTc29yWFFURDBWNUNvUXBReEFJeEdvQ0x2eEJGMEdZa05mL0xtcjI4LysrOVhEVE1PTlU0dWk5bUFxQjkyQkFCNzlDMFNIY0c0OUIrRVd3bzlOR2RlcDJXd2wzNEJZeldDNWNjOFVicGRpVVdlclFhNGRMd3dOa0tneEV5ZEQ0Q29YeS9GREVtZDJ2Y3B0M3pMeWNDMmRzV0NxdFZ2d2dqd2FNazMzbHNINmsrdWluVkRtT0t2bm52bzFGcHJlbUxKM2Z1bkxzUSt2S3hFTDJhbmZGVC9ieDJUWlBxd0ZyUjVSQ2M4Z25BWVBrYTg2N1M0RnY0ZHBVVGVHV09TNVcwRjVaYjRFUUsvK2wvM2NyTmh2d29CMnlUOXJiUFg1MkRPZ0RqRUFCeXp3aDRHa2Y2R0ppSkM0bTBoOGthOUIrS285RjZXUURRWTlWR0NOUmJCeC9WWTRBUWJuNmlBQktDMDV6cVFhZ1BsS3B5bmcrQTQ1ZWxDMi9ubHVEcllsUVJUdmpCK2FORlZlK3h0WU9mbFhtNFlaUUhqWS9iSjhYRHZxeSIsIm1hYyI6IjhiZDhjNTRkZTA1MDA3NjRiYzU1MTI1YzllOTZmOWVkMjA2ODk4NzQ4MmI3OWI3OTcwM2Y3ZjMwMmIyZGFkYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVsajg0YllFc3VRT2ZHVnNIKzhyNXc9PSIsInZhbHVlIjoiUUpCQW9pQ1hqTWdOZ05ZZlczZTlXODNhOXhHeC9veVNMcWd5ZGRWSXUxaGlrQit2MDBaeVFhODh0a1NKbVNxQ1FLbUZoRFJVWWorN2hpS3Z5TEE4UGZaUFdXcXFpTFBlQTBWcGExUzRQdGpFTStZVWQrbzlEWGhPM2dzanR3eWUvQlJaSmZFbmlPTTIveWdPTnNMSnRLT1FUT0FWL1FjYy95OE4xM2c5NWJSTXIyWlU2RjkwT0lMQzF3eEgrSHFpcEpyd05RTVVvby90MGlIeWhidWlkUGd3dTByY25GRURLcWRlaW9DSnI2VHB4M2lmOWtrdWFlYnV5elBHTmppRllIaDdDREZPdUFhUWNzbnVNVTBiU1ptWWxRdmN4OFBvQS85MnRCLzlPMHVBamZJUGI4bUtNR09wb1hTWDlSWjlueUFYV3ZUNlplWGZud0hSVVBud2tGa0UvdXlLaGJDUDE0eDQxdVZqZFArZEp5TFhWV0FJRzBxVCs5N1p0ZVJtM0lNOUo4ZTNoZzdXNnJkazFsVzhlSlluc29QTjZwbTllM2NwQnB2N2plbStQaG12RzM4dGVjRUhmY2tuMHVxT2txR0dlRURjUGlNVjE5WnFvVGdFNHBmNjlwaEpGZkFnWWF4NWtCZ2t2T1NTbkIrR3dPcm4wWTBUNDg2ZVNwbUpJRUZkTDJVNFUyaUhDTHR5NXppcVhoUE5mcDN6ZFdFTGwvSWRsQkhKU3Z0UFdYTlBtaUNheWNKUzBRb3orblhNS3pxaXArVi9CQngvcnZyYm5YY1lrTmhoeDJYRlpUMEVKQzNhcmxtYXducEtmZ0hCMXQySUhKRGd2WUtxWHBqWiIsIm1hYyI6ImY0NGJjY2FmYWM2MTY2ODZhNDU4YzNjYTk1MmQ2MmMzZDdhNjNlNzcxNzJjYTg5NDFjNGFkMjEzZGI5YzUzZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+