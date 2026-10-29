В Белоусово сотрудникам пункта выдачи после жалоб оформили трудовые договоры

Фото из архива.

Прокуратура выяснила, что с августа двое работников пункта выдачи заказов трудились без официального оформления. Люди оставались без положенных социальных гарантий.

После вмешательства прокуратуры с сотрудниками наконец заключили трудовые договоры.

Кроме того, работодателя привлекли к административной ответственности за то, что он уклонялся от оформления документов.