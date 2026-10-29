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Обнинск

В Обнинске жалуются на большегрузы, которые ездят по улице Толстого

Дмитрий Ивьев
29.10, 12:52
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В четверг, 29 октября, ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов.

- Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды. Проверяют соблюдение требований дорожных знаков, - отметил он. - Важно! Установленный знак не распространяется на коммунальную технику и автобусы.

Остальные большегрузы ждет штраф.

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