В Обнинске занялись благоустройством проспекта Ленина
В городе продолжается реконструкция водопровода.
- На этой неделе работы вели на участке в районе остановочного павильона: здесь демонтировали старые трубы и проложили новые, - рассказали 29 октября в филиале РИР. - Уже заменено порядка 450 метров водопроводной линии.
Новые трубы прошли опрессовку, выполнена обратная засыпка. Сейчас восстанавливают благоустройство на этом участке.
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