В Обнинске занялись благоустройством проспекта Ленина

В городе продолжается реконструкция водопровода.

- На этой неделе работы вели на участке в районе остановочного павильона: здесь демонтировали старые трубы и проложили новые, - рассказали 29 октября в филиале РИР. - Уже заменено порядка 450 метров водопроводной линии.

Новые трубы прошли опрессовку, выполнена обратная засыпка. Сейчас восстанавливают благоустройство на этом участке.