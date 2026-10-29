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Обнинск

В Обнинске занялись благоустройством проспекта Ленина

Дмитрий Ивьев
29.10, 11:21
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В городе продолжается реконструкция водопровода.

- На этой неделе работы вели на участке в районе остановочного павильона: здесь демонтировали старые трубы и проложили новые, - рассказали 29 октября в филиале РИР. - Уже заменено порядка 450 метров водопроводной линии.

Новые трубы прошли опрессовку, выполнена обратная засыпка. Сейчас восстанавливают благоустройство на этом участке.

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