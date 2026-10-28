Обнинского водителя посадили на 10 лет за ДТП с двумя погибшими
Авария произошла в августе прошлого года на трассе А108.
По данным прокуратуры, 50-летний автомобилист за рулем «Киа» в пьяном виде выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз, который в тот момент выезжал с заправки.
Погибли два пассажира «Киа».
Мужчина теперь должен провести в колонии общего режима 10 лет и один месяц.
В доход государства конфискован эквивалент стоимости автомобиля «Киа Церато».
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