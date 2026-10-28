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Обнинск

Обнинского водителя посадили на 10 лет за ДТП с двумя погибшими

Дмитрий Ивьев
28.10, 15:26
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Авария произошла в августе прошлого года на трассе А108.

По данным прокуратуры, 50-летний автомобилист за рулем «Киа» в пьяном виде выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз, который в тот момент выезжал с заправки.

Погибли два пассажира «Киа».

Мужчина теперь должен провести в колонии общего режима 10 лет и один месяц.

В доход государства конфискован эквивалент стоимости автомобиля «Киа Церато».

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