В Боровском округе суд забрал у владельцев участки у Протвы

Прокуратура выяснила, что в собственности у трёх граждан оказались участки, куда незаконно вошли больше 1800 квадратных метров береговой полосы и части самой реки Протвы.

А по закону такие земли нельзя оформлять в частную собственность.

Прокуроры подали в суд, чтобы признать оформление этих участков недействительным, отменить право собственности и убрать участки из реестра. Суд согласился с требованиями.

Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы решения суда были исполнены.