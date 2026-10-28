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Обнинск

В Боровском округе суд забрал у владельцев участки у Протвы

Дмитрий Ивьев
28.10, 10:02
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Прокуратура выяснила, что в собственности у трёх граждан оказались участки, куда незаконно вошли больше 1800 квадратных метров береговой полосы и части самой реки Протвы.

А по закону такие земли нельзя оформлять в частную собственность.

Прокуроры подали в суд, чтобы признать оформление этих участков недействительным, отменить право собственности и убрать участки из реестра. Суд согласился с требованиями.

Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы решения суда были исполнены.

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