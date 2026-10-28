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Обнинск

В Обнинске водителей попросили не парковаться на проспекте Ленина

Дмитрий Ивьев
28.10, 15:02
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В субботу, 31 октября, в районе дома №240 с 9:00 до 16:00 пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.

Администрация города обратилась к автовладельцам с просьбой не оставлять машины на проезжей части и у автобусных остановок вблизи места проведения мероприятия, чтобы не мешать движению транспорта и работе торговцев.

Даты проведения следующих ярмарок в 2026 году:

  • 14 и 28 ноября,
  • 12 и 26 декабря.

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