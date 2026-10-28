В Обнинске поменяют план застройки 26 микрорайона

Состоялось заседание комиссии по градостроительным и земельным вопросам с участием депутатов Собрания Обнинска.

На нем обсуждались корректировки в проект планировки и межевания жилой застройки территории микрорайона «Мирный». На улице Кутузова рядом с 8-этажным домом, предназначенным для переселения жителей из ветхого жилья, планировалось построить три 19-этажные свечки.

- Застройщик выступил с предложением сократить пятно застройки и вместо трех многоэтажек возвести один трехподъездный дом, - рассказали 28 октября в городском Собрании. - Этажность, общее число квартир и квадратных метров жилой площади останется прежним. Кроме того, предлагается перенести дальше от домов трансформаторную подстанцию.

Предложение поддержано комиссией. Теперь проект изменений направлен на публичные обсуждения.