В Обнинске мошенники обманули студента на 1,2 миллиона рублей

Об этом 26 октября сообщили в региональном УМВД.

Следственный отдел городской полиции возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба превысила 1 200 000 рублей.

По словам потерпевшего, ему позвонила женщина. Она представилась секретарём учебного заведения, где учится молодой человек. Незнакомка дала ему логин и пароль для входа в электронный журнал. Затем она сказала, что на телефон придёт СМС с кодом. Студент поверил и назвал код.

После этого ему пришло ещё одно сообщение с кодом уже с другого номера, и связь прервалась. Через какое-то время позвонила другая женщина. Она представилась госслужащей и сообщила, что персональные данные студента стали известны третьим лицам. Чтобы защитить счета, ему посоветовали связаться с банком.

Далее мошенники действовали по отработанной схеме. Студенту сказали, что его родителей уже пытались обмануть, но банк предотвратил списание. Потом его убедили поговорить с «сотрудником силовых структур». Тот заявил, что к попыткам хищения причастна экстремистская организация, а близкий родственник якобы снимал деньги, часть которых «зависла».

Чтобы опровергнуть спонсирование запрещённой организации, студенту велели найти эту сумму. Под диктовку мошенников он по видеосвязи искал деньги. В итоге он нашёл у родителей 15 300 в иностранной валюте.

Затем молодого человека отправили в другой регион, чтобы передать деньги. Для упаковки велели купить пакеты и изоленту, а также назвали кодовое слово для человека, который заберёт средства.

Семья обнаружила пропажу сбережений, парень понял, что его обманули, и обратился в полицию.