В Обнинске нанесли яркую разметку у контейнерных площадок

Фото: Вячеслав Лежнин.

В Обнинске решили обозначить границы парковки возле контейнерных площадок. Теперь их невозможно не заметить. Об этом 26 октября рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Яркая разметка уже появилась по трём адресам: на улице Королёва, 21, Аксёнова, 13 и Гагарина, 24.

Главная цель – чтобы автомобилисты не бросали машины там, где они мешают проезду мусоровозов.

Если разметка не подействует, в дело вступит «Паркон». Этот автомобиль с камерой фиксирует нарушения парковки и распознаёт номера.

- Мусоровозу тоже нужно место для работы. Поэтому парковаться у контейнеров по привычке - не лучшая идея. Особенно если привычка обходится в три тысячи рублей, – напоминает Вячеслав Лежнин.