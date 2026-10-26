В Обнинске нанесли яркую разметку у контейнерных площадок
В Обнинске решили обозначить границы парковки возле контейнерных площадок. Теперь их невозможно не заметить. Об этом 26 октября рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Яркая разметка уже появилась по трём адресам: на улице Королёва, 21, Аксёнова, 13 и Гагарина, 24.
Главная цель – чтобы автомобилисты не бросали машины там, где они мешают проезду мусоровозов.
Если разметка не подействует, в дело вступит «Паркон». Этот автомобиль с камерой фиксирует нарушения парковки и распознаёт номера.
- Мусоровозу тоже нужно место для работы. Поэтому парковаться у контейнеров по привычке - не лучшая идея. Особенно если привычка обходится в три тысячи рублей, – напоминает Вячеслав Лежнин.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!