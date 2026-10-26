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Новость дня Обнинск

Отец убил сына топором и сам пришёл в полицию в Малоярославце

В Калужской области завершили расследование уголовного дела против 75-летнего жителя Малоярославца.
Сергей ПЕТРОВ
26.10, 10:13
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Мужчину обвиняют в убийстве собственного сына. Об этом 26 октября сообщили в региональном Следкоме.

- В ходе расследования установлено, что 16 июня 2026 года в ночное время фигурант, воспользовавшись беспомощным состоянием спящего сына, из чувства личной неприязни четыре раза ударил его топором в голову и шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После совершения преступления мужчина добровольно явился в правоохранительный орган и рассказал о содеянном, – сообщили в региональном Следкоме.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, провели допросы и экспертизы. Психолого-психиатрическая комиссия подтвердила: в момент убийства мужчина осознавал свои действия.

По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу. Собраны все доказательства, дело направлено в суд.

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