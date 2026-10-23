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Обнинск

В Обнинске женщина расплатилась чужой картой и попала под следствие

Дмитрий Ивьев
23.10, 11:00
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Жительница Обнинска обратилась в полицию, рассказав, что с её банковской карты пропали 12 000 рублей. Полицейские выяснили, что деньги потратила другая местная жительница.

Оказалось, женщина нашла на улице чужую карту и решила ею воспользоваться. Чужими деньгами она оплатила продукты в супермаркете.

На подозреваемую завели уголовное дело о краже с банковского счёта. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, рассказали 23 октября в полиции.

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