В Обнинске женщина расплатилась чужой картой и попала под следствие

Жительница Обнинска обратилась в полицию, рассказав, что с её банковской карты пропали 12 000 рублей. Полицейские выяснили, что деньги потратила другая местная жительница.

Оказалось, женщина нашла на улице чужую карту и решила ею воспользоваться. Чужими деньгами она оплатила продукты в супермаркете.

На подозреваемую завели уголовное дело о краже с банковского счёта. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, рассказали 23 октября в полиции.