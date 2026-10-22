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Обнинск

В Обнинске раскрыли кражу денег с банковской карты

Дмитрий Ивьев
22.10, 13:16
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Житель Обнинска лишился 146 тысяч рублей. С его карты пропали деньги, а сама карта исчезла, рассказали 22 октября в полиции.

Мужчина рассказал, что незадолго до этого познакомился с одним парнем и вместе с ним выпивал. Он даже разрешал новому знакомому пользоваться своей картой, чтобы тот покупал алкоголь. Когда приятель вернул карту, всё вроде было в порядке, но позже она пропала.

Полицейские выяснили, что деньги потратил местный 38-летний житель. Сначала он отрицал, что вообще знает потерпевшего. Но оказалось, что три дня подряд мужчина расплачивался чужой картой - купил телефон, бритвенные принадлежности, еду, заливал бензин в машину. Всё это он делал бесконтактным способом.

Часть купленных вещей полицейские изъяли и вернули владельцу. Теперь дело ушло в суд.

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