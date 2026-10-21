В Обнинске задержали буйного мужчину в больнице

В приёмном отделении Клинической больницы № 8 на проспекте Ленина случился переполох. Пьяный 41‑летний местный житель повёл себя агрессивно.

Когда его попросили подождать, он поругался с медперсоналом и повредил входную дверь в кабинет.

На вызов приехали росгвардейцы. Они остановили мужчину и отвезли его в полицию.

Сейчас с ним разбираются правоохранители, рассказали 21 октября в Управлении Росгвардии по Калужской области.