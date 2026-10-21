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Обнинск

В Обнинске задержали буйного мужчину в больнице

Дмитрий Ивьев
21.10, 12:48
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В приёмном отделении Клинической больницы № 8 на проспекте Ленина случился переполох. Пьяный 41‑летний местный житель повёл себя агрессивно.

Когда его попросили подождать, он поругался с медперсоналом и повредил входную дверь в кабинет.

На вызов приехали росгвардейцы. Они остановили мужчину и отвезли его в полицию.

Сейчас с ним разбираются правоохранители, рассказали 21 октября в Управлении Росгвардии по Калужской области.

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