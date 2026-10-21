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В Обнинске своровали землю

Дмитрий Ивьев
21.10, 09:02
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Об очередном случае вандализма в городе в среду, 21 октября, сообщили в МБУ «Благоустройство».

- Из городских клумб забрали землю, - рассказали в учреждении. - Эта почва — результат труда наших специалистов: её подбирали и готовили, чтобы весной город радовал яркими цветами. Давайте беречь то, что делает наш город красивым. Пожалуйста, проявите уважение к чужому труду и к пространству!

На записи с камеры наблюдения видно, что женщина набрала землю в тележку на колесиках.

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