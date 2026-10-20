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Обнинск

В Обнинске временно перенесли автобусную остановку

Дмитрий Ивьев
20.10, 14:44
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Павильон на проспекте Ленина сдвинули на 10 метров из-за ремонтных работ, сообщили 20 октября в филиале РИР.

- В начале ноября, когда заменим водопровод на этом участке, остановочный пункт вернётся на прежнее место, - прокомментировали коммунальщики.

Напомним, в районе дома №162 на проспекте Ленина идет реконструкция водопровода.

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