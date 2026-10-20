В Обнинске временно перенесли автобусную остановку

Павильон на проспекте Ленина сдвинули на 10 метров из-за ремонтных работ, сообщили 20 октября в филиале РИР.

- В начале ноября, когда заменим водопровод на этом участке, остановочный пункт вернётся на прежнее место, - прокомментировали коммунальщики.

Напомним, в районе дома №162 на проспекте Ленина идет реконструкция водопровода.