В Обнинске временно перенесли автобусную остановку
Павильон на проспекте Ленина сдвинули на 10 метров из-за ремонтных работ, сообщили 20 октября в филиале РИР.
- В начале ноября, когда заменим водопровод на этом участке, остановочный пункт вернётся на прежнее место, - прокомментировали коммунальщики.
Напомним, в районе дома №162 на проспекте Ленина идет реконструкция водопровода.
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