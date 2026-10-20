На нескольких улицах Обнинска провели ямочный ремонт
Выбоины заделали на проспектах Ленина и Маркса, а также на улицах Шацкого, Кабицынской и Железнодорожной.
На улицах Поленова, Лейпунского, Гагарина проведён ремонт внутридворовых проездов.
- Всего было отремонтировано 242 квадратных метров асфальтового покрытия, - сообщили на совещании в администрации города.
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