На нескольких улицах Обнинска провели ямочный ремонт

Выбоины заделали на проспектах Ленина и Маркса, а также на улицах Шацкого, Кабицынской и Железнодорожной.

На улицах Поленова, Лейпунского, Гагарина проведён ремонт внутридворовых проездов.

- Всего было отремонтировано 242 квадратных метров асфальтового покрытия, - сообщили на совещании в администрации города.