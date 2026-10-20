В Обнинске за две недели собрали больше тонны стекла
В наукограде продолжают развивать раздельный сбор отходов. Недавно там появились зелёные контейнеры-колокольчики для сбора стеклянных бутылок и банок.
- Результаты уже есть: за первые две недели жители сдали 1 088 кг стекла. А за два месяца работы прежнего контейнера на переработку отправили 7,4 тонны! – рассказал 20 октября министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.
Сдать стекло можно по следующим адресам:
- ул. Комарова, 1,
- ул. Королёва, 6,
- пр. Маркса, 130,
- ул. Космонавта Леонова, 17,
- Городской парк культуры,
- Парк-усадьба Белкино,
- ул. Долгининская, 4 и 8,
- пр. Маркса, 43,
- пр. Ленина, 137, корп. 4,
- ИАТЭ, студгородок — общежитие № 3, Студенческий городок, 15,
- ИАТЭ, учебный корпус — Студенческий городок, 1, корп. 6
Боровск.
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