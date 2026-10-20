В Обнинске за две недели собрали больше тонны стекла

В наукограде продолжают развивать раздельный сбор отходов. Недавно там появились зелёные контейнеры-колокольчики для сбора стеклянных бутылок и банок.

- Результаты уже есть: за первые две недели жители сдали 1 088 кг стекла. А за два месяца работы прежнего контейнера на переработку отправили 7,4 тонны! – рассказал 20 октября министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Сдать стекло можно по следующим адресам: