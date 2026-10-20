+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске рассказали о реконструкции водопровода
Обнинск

В Обнинске рассказали о реконструкции водопровода

Дмитрий Ивьев
20.10, 09:48
0 333
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы на участке на пересечении проспекта Ленина, 162 и улицы Белкинской ведутся за счёт казначейского инфраструктурного кредита.

Как рассказал 20 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин, для прокладки труб применяют метод горизонтально-направленного бурения — он позволяет почти не затрагивать уже существующую инфраструктуру. На данный момент труба уже проложена.

Планируется, что реконструкцию завершат, а благоустройство восстановят до конца года.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkI4WUg5UVo1cUowV3F5b0RSeFJwYlE9PSIsInZhbHVlIjoib09kNDkzUlo1YmxyWC9KQ1JsTnUxVFN2SGdOMXdwL1c0NzY3QWY1UWg3VUNpN0J3Qis2Q0ZwQlRUbFhCQjZ5QXpVY3IrdzBqWTFnbG5VUjBwUDRjRS9paUdkZzVTdDZ0Z2ZmNit4bnNsa2hna0VlTDBKeGpPcUJQVk8wL1lwejQwNUliZHpzMkpzbXY1ZWRYZTZWaytCM2VUdWNkZFBJYWk2Yk8vUTZnejRqVUk3SmwrT24vd2ZHeS9mNnJ4MUo0UXFNaFN2VXVTeW9WcUZxZFVVNG0rUFVnWVIwVEJWZ1NQNFR6VndDblJicXpsU2RqUXlOUW5ocVdPdUk5NlR1b2h1cVdlbGpyTnVMdC9YaFRwVXV1MXE5YmtIZStxU3hieno3SjhxYW5ZcGthWkhsNmloaUoxYlRrTXErMElzNS9mNGcxakdrTzIySkswaFVBTFlOZG9ib1ZsckQ2OWtNUFZ6bVZSSlRPNTF2Qm1URXQvT01yNWZzS3dDWFM1RUd2ZXA5d1g1eXJXSUowV1JGOFJ3dUs4T2VjWmZ0QWFrYWZuQWF1Y1FsOGxndi9sQkozOWxEb2hzK3hGNUJmaHFxdyIsIm1hYyI6IjgwMzc3NTk2ZmUzYTBiMjdlMWUyNjdiMmE4MTVlNzNkZTQzNGZhZjlhZjRlY2I0YjFiZGQwNGE4M2QwZDc3MGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikt2SG9aY3YxdGhmQTlMYnU0SEZsMEE9PSIsInZhbHVlIjoic1FmLzU4RFNjNXB3N0t2NFp5UThQcmZqSzkxcXZyYUVSaCs4RFB1MUVheUF6NjljcGlpRmRiQ1cxSzVnTHdyZzFjSWF1aE01ZVFRTXJUVVJqY3BRQlp4eXE5ZVpLMmdRamU3Ky9FaTdWOHFicCtKMk0vUlFCV0xxWFJtUWZLRDJPRldUMFdWalcxY2k3WEJwV0VPeHNyazNWTENodmRlSEU5Zm9zaS83dDdVQjF2SEgwZUdvM2FFVjI3QnNvbjhBdHRmRGZqd29OQndSUXlDS3dyQ256ZGVRL0FNTGQ3VE5YOU9jZEMydTlXckYyOGVyRGxscGlCSERjUm9PSjhSMWxybnd4SWlrcnNsNndQcG90VkJMT3FEMnRTYWt3VGowdytrK1NJUnRPaVMyL1ErZVR4ZjNyL2s0SkJoVSswR25zdkJhdUVUc3dObkZwamZYUDBBbzMwMW53dzJPd09pL2ZmcnduN0ZtVDJ4b1l1bE44ZzN3bXNubElESmRacW9OTmZRbVU0ZkErOEIxdC9MUXBuS2pRejF6NzNXT2YvQzdOWmFkalhxK1M0Q0hxampxSFMxMUxLamhsdWNhd0ZtTFlHSjBPc1Z0aS8zbWh6cXNZZ0E2WDgrRlZaTjNmZkxyb3JKNTAySGt6RDFQMlBhamxyU2NURjFadTRHNDRnQmYzYVFZa3NGZFBNRHM5cDFOVWtMeDNsczdrYnBWU3VsaG53ZVNNZ00wZjFPL01MK0p5U09rZm8xZ3lmeTRQVlQrVDBYbWFualdleUt5Mml4Zm0zci9TcnR4VFZ1dVltU0l0cERZd284R1ZGeWFpdlZDRWFSNXEwOVJBRm9HNGtQKyIsIm1hYyI6IjIxMGMxMjAzMWVhYTg5ZDgwMzdkNDk1MjdiOGVlOGJhMDFjMDdjNDQ0NDhiY2E1YjYxZGNiNjJiYTM4OTIxOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+