В Обнинске рассказали о реконструкции водопровода

Работы на участке на пересечении проспекта Ленина, 162 и улицы Белкинской ведутся за счёт казначейского инфраструктурного кредита.

Как рассказал 20 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин, для прокладки труб применяют метод горизонтально-направленного бурения — он позволяет почти не затрагивать уже существующую инфраструктуру. На данный момент труба уже проложена.

Планируется, что реконструкцию завершат, а благоустройство восстановят до конца года.