В Обнинске рассказали о реконструкции водопровода
Работы на участке на пересечении проспекта Ленина, 162 и улицы Белкинской ведутся за счёт казначейского инфраструктурного кредита.
Как рассказал 20 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин, для прокладки труб применяют метод горизонтально-направленного бурения — он позволяет почти не затрагивать уже существующую инфраструктуру. На данный момент труба уже проложена.
Планируется, что реконструкцию завершат, а благоустройство восстановят до конца года.
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