В Обнинске женщина напала на судебного пристава

Суд вынес приговор 37-летней жительнице наукограда за применение насилия в отношении представителя власти, рассказал 20 октября в Следственном комитете.

Виновница пришла в обнинский отдел судебных приставов и стала требовать документы по исполнительному производству.

- После получения необходимых разъяснений женщина учинила скандал и применила насилие в отношении судебного пристава-исполнителя, поцарапав потерпевшей шею и руку, - сообщили в СК.

За такой поступок женщина оштрафована на 100 тысяч рублей.