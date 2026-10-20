В Обнинске женщина напала на судебного пристава
Суд вынес приговор 37-летней жительнице наукограда за применение насилия в отношении представителя власти, рассказал 20 октября в Следственном комитете.
Виновница пришла в обнинский отдел судебных приставов и стала требовать документы по исполнительному производству.
- После получения необходимых разъяснений женщина учинила скандал и применила насилие в отношении судебного пристава-исполнителя, поцарапав потерпевшей шею и руку, - сообщили в СК.
За такой поступок женщина оштрафована на 100 тысяч рублей.
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