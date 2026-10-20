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Обнинск

В Обнинске женщина напала на судебного пристава

Дмитрий Ивьев
20.10, 09:28
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Суд вынес приговор 37-летней жительнице наукограда за применение насилия в отношении представителя власти, рассказал 20 октября в Следственном комитете.

Виновница пришла в обнинский отдел судебных приставов и стала требовать документы по исполнительному производству.

- После получения необходимых разъяснений женщина учинила скандал и применила насилие в отношении судебного пристава-исполнителя, поцарапав потерпевшей шею и руку, - сообщили в СК.

За такой поступок женщина оштрафована на 100 тысяч рублей.

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