В Обнинске рейсы автобусов сорвались из-за огромных пробок
Движение в городе затруднено днем в субботу, 17 октября.
Из-за ДТП образовалась большая пробка на трассе М-3 и на примыкающих к ней участках.
- В связи с этим маршруты № 6, 8 и 11 сильно задерживаются, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте». - Есть риск срыва и других рейсов: из-за затора автобусы с территории автотранспортного предприятия не смогут попасть в город вовремя.
При этом перевозчик напомнил, что высаживать пассажиров можно только на остановочных пунктах.
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