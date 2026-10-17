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Новость дня Обнинск

В Обнинске рейсы автобусов сорвались из-за огромных пробок

Дмитрий Ивьев
17.10, 12:52
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Движение в городе затруднено днем в субботу, 17 октября.

Из-за ДТП образовалась большая пробка на трассе М-3 и на примыкающих к ней участках.

- В связи с этим маршруты № 6, 8 и 11 сильно задерживаются, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте». - Есть риск срыва и других рейсов: из-за затора автобусы с территории автотранспортного предприятия не смогут попасть в город вовремя.

При этом перевозчик напомнил, что высаживать пассажиров можно только на остановочных пунктах.

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