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Обнинск

В Обнинске мужчине вынесли приговор за похищение человека

Дмитрий Ивьев
15.10, 13:38
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В октябре 2025 года мужчина вместе с сообщником силой посадил потерпевшего в машину Skoda и увез в другое место. Во время похищения человеку наносили удары по лицу и сдавливали шею — из-за этого у него появились травмы, но они не привели к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказали 15 октября в областном суде.

На суде мужчина частично признал вину. Он не отрицал, что применял силу и сажал потерпевшего в авто, но утверждал, что не договаривался заранее с напарником, а хотел лишь припугнуть мужчину. Якобы тот угрожал его родственникам.

Суд учёл, что подсудимый раскаялся, частично признал вину и возместил моральный вред. Но при этом преступление было совершено группой лиц, а сам мужчина находился в России незаконно - это признали отягчающими обстоятельствами.

В итоге суд признал мужчину виновным в похищении человека и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.

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