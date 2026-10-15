В Обнинске мужчине вынесли приговор за похищение человека

В октябре 2025 года мужчина вместе с сообщником силой посадил потерпевшего в машину Skoda и увез в другое место. Во время похищения человеку наносили удары по лицу и сдавливали шею — из-за этого у него появились травмы, но они не привели к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказали 15 октября в областном суде.

На суде мужчина частично признал вину. Он не отрицал, что применял силу и сажал потерпевшего в авто, но утверждал, что не договаривался заранее с напарником, а хотел лишь припугнуть мужчину. Якобы тот угрожал его родственникам.

Суд учёл, что подсудимый раскаялся, частично признал вину и возместил моральный вред. Но при этом преступление было совершено группой лиц, а сам мужчина находился в России незаконно - это признали отягчающими обстоятельствами.

В итоге суд признал мужчину виновным в похищении человека и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.