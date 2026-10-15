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Обнинск

Глава Обнинска вступился за учителя

Дмитрий Ивьев
15.10, 15:07
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В четверг, 15 октября, Стефан Перевалов прокомментировал информацию, что в одном из 11 классов школы №9 все ученики, кроме одного, получили двойки по русскому языку.

- Ребята действительно сдали неудачно. Только не ЕГЭ, а контрольную работу. Обязательно исправят, - заявил Перевалов.

По его словам, Обнинск традиционно показывает одни из лучших результатов ЕГЭ в стране.

Он призвал школьников не подводить своих учителей.

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