В Обнинске спилят 15 деревьев в Белкинском парке

Сотрудники регионального Центра защиты леса провели обследование деревьев в парке и выявили пятнадцать экземпляров, требующих удаления.

Глава города Стефан Перевалов рассказал, что спиленная 14 октября липа имела наклон и поврежденное дупло. По его словам, оставлять такие деревья опасно, поскольку за летний период от ветра в парке упали три дерева, которые ранее были отмечены специалистами.

Перевалов отметил, что понимает обеспокоенность жителей по поводу каждого удаленного дерева, но подчеркнул, что приоритетом является безопасность людей. В следующем году в парке планируют высадить новые деревья.