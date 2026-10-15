Где в Обнинске проведут ямочный ремонт
На прошлой неделе выполнены работы на улице Королёва и на дороге в деревне Передоль, сообщили 15 октября в администрации города.
Также ямы залатали на внутридворовых и внутриквартальных проездах.
На этой неделе запланирован ремонт на пр. Ленина, 15 и 57, ул. Мира, ул. Гурьянова, ул. Гагарина, 45А, ул. Шацкого и в 52-м микрорайоне.
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