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Обнинск

В Обнинске мужчину задержали за серию мошенничеств

Дмитрий Ивьев
14.10, 08:27
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42-летний местный житель представлялся предпринимателем и выманивал у людей деньги. Он обещал взять займы на развитие бизнеса, продать разный товар или привезти цифровую технику из-за границы — но ничего не делал, рассказали 14 октября в полиции.

Следователи выявили уже пять таких случаев. Один из пострадавших сам заказал у мошенника телефон и ещё посоветовал его знакомым — в итоге группа людей отдала злоумышленнику больше 400 тысяч рублей. Суммы, которые люди потеряли по отдельности, составили от 60 до 700 тысяч рублей.

Сейчас мужчина находится под стражей, против него завели уголовное дело.

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