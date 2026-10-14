В Обнинске работникам стройфирмы задолжали 3,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы, сообщили в среду, 14 октября, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Подозреваемым проходит директор строительной фирмы.

По версии следствия, с ноября прошлого года он в течение восьми месяцев не выплачивал зарплату инженеру и двум начальникам строительных участков. А одному из работников подозреваемый не выплатил компенсацию за неиспользованный отпуск.

Общая сумма задолженности составила почти 3,5 миллиона рублей.

На время следствия у директора арестовали имущество на 17,5 миллиона.