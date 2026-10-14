В Обнинске работникам стройфирмы задолжали 3,5 миллиона рублей
Возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы, сообщили в среду, 14 октября, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
Подозреваемым проходит директор строительной фирмы.
По версии следствия, с ноября прошлого года он в течение восьми месяцев не выплачивал зарплату инженеру и двум начальникам строительных участков. А одному из работников подозреваемый не выплатил компенсацию за неиспользованный отпуск.
Общая сумма задолженности составила почти 3,5 миллиона рублей.
На время следствия у директора арестовали имущество на 17,5 миллиона.
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