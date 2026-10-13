Жительница Балабаново прописала в своей квартире больше 50 мигрантов

39-летняя женщина из Балабаново за деньги оформляла иностранцам временную регистрацию, рассказали 13 октября в полиции.

С 2025 года по август 2026-го она прописала у себя более 50 человек. За услугу женщина брала от 5 000 до 20 000 рублей. При этом мигранты фактически в квартире не проживали.

Полицейские раскрыли схему, и теперь на женщину завели уголовное дело. Расследование продолжается.