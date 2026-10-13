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Обнинск

Жительница Балабаново прописала в своей квартире больше 50 мигрантов

Дмитрий Ивьев
13.10, 13:00
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39-летняя женщина из Балабаново за деньги оформляла иностранцам временную регистрацию, рассказали 13 октября в полиции.

С 2025 года по август 2026-го она прописала у себя более 50 человек. За услугу женщина брала от 5 000 до 20 000 рублей. При этом мигранты фактически в квартире не проживали.

Полицейские раскрыли схему, и теперь на женщину завели уголовное дело. Расследование продолжается.

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