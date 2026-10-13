В Обнинске муж и жена украли из магазина товары на 86 тысяч рублей

В наукограде закончили расследование дела о серии краж из сетевого магазина. Обвинение предъявили супругам из Боровского района — 45-летней женщине и 48-летнему мужчине.

Женщина работала в магазине кассиром. По версии следствия, она клала товар в пакет и передавала его мужу, пока тот оплачивал свои покупки. Иногда кассирша пробивала только часть товаров, а семья забирала всё.

За несколько месяцев пара совершила 12 краж. Они похищали продукты и бытовую химию на общую сумму 86 тысяч рублей. Действия супругов зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговом зале.

Уголовное дело передано в суд.