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Новость дня Обнинск

В Обнинске мужчина с ножом напал на 15-летнего подростка

Дмитрий Ивьев
13.10, 11:01
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Инцидент произошел днем 11 октября у дома №103 на проспекте Ленина.

Задержан 44-летний мужчина.

- В ходе конфликта мужчина нанес удары ножом в голень и корпус 15-летнему подростку, - рассказали во вторник в Управлении Следственного комитета по Калужской области. - Пострадавший доставлен в больницу. Ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. Полученные повреждения причинили тяжкий вред здоровью.  

Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины конфликта.

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