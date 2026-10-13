В Обнинске мужчина с ножом напал на 15-летнего подростка

Инцидент произошел днем 11 октября у дома №103 на проспекте Ленина.

Задержан 44-летний мужчина.

- В ходе конфликта мужчина нанес удары ножом в голень и корпус 15-летнему подростку, - рассказали во вторник в Управлении Следственного комитета по Калужской области. - Пострадавший доставлен в больницу. Ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. Полученные повреждения причинили тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины конфликта.