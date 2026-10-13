В Обнинске мужчина с ножом напал на 15-летнего подростка
Инцидент произошел днем 11 октября у дома №103 на проспекте Ленина.
Задержан 44-летний мужчина.
- В ходе конфликта мужчина нанес удары ножом в голень и корпус 15-летнему подростку, - рассказали во вторник в Управлении Следственного комитета по Калужской области. - Пострадавший доставлен в больницу. Ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. Полученные повреждения причинили тяжкий вред здоровью.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины конфликта.
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