Житель Обнинска отдал мошенникам 2,5 миллиона рублей

Незнакомка позвонила ему и назвалась адвокатом из силовой структуры. Она заявила, что сам горожанин и его родственники якобы обвиняются в пособничестве терроризму. Потом с ним связался ещё один человек — он представился юристом и подсказал, как избежать ответственности.

Доверившись злоумышленникам, мужчина отдал курьеру 1,5 миллиона рублей — якобы для проверки купюр на подлинность. Мошенники пообещали вернуть деньги после проверки.

Через месяц аферисты снова вышли на связь: сказали, что средства признаны подлинными, но теперь нужно переоформить банковский счёт — для этого требовалось передать ещё миллион рублей. Мужчина снова поверил и отдал оставшиеся сбережения. В итоге он лишился 2,5 миллиона рублей. Сейчас по делу идёт расследование.